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Bedelli askerlik yerleri 2023 için MSB'den önemli açıklama geldi!

Bedelli askerlik yerleri 2023 sonuçları ve berbaerinde bedelli askerlik yerleri başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından önemli açıklama geldi. İşte 2023 bedelli askerlik yerleri ve bedelli askerlik sonuçlarıyla ilgili merak edilen detaylar...

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  • Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? MSB bedelli askerlik sonuç ekranı celp ve sevk tarihleri

    Bedelli askerlik sonuçları 2023 yılında vatani görevini yerine getirmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından 2023 bedelli askerlik yerleri ve sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. Peki, bedelli askerlik sonuçları ve yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
  • Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? MSB bedelli askerlik sonuç ekranı celp ve sevk tarihleri

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından 5 Ocak tarihinde yapılan açıklamada sonuçların 18 Ocak tarihinde ilan edileceği bilgisi paylaşıldı.

    İşte MSB'den yapılan açıklama:

    2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

    2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2023 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

    Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.
  • Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? MSB bedelli askerlik sonuç ekranı celp ve sevk tarihleri

    Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

    2022 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2023 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 55’inci maddesi kapsamındakiler, 3’üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır. 

     

     
  • Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? MSB bedelli askerlik sonuç ekranı celp ve sevk tarihleri

    Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

     

    Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

     

     

     
  • Bedelli askerlik yerleri 2023 açıklandı mı? MSB bedelli askerlik sonuç ekranı celp ve sevk tarihleri

    Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

    Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.

    7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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