Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.