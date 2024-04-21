Her gün birçok farklı insanla karşılaşabiliriz ve hepsini tanımak mümkün olmayabilir. Ancak bazı araştırmalara göre insanların fiziksel görünüşlerinden kişilikleri hakkında çıkarım yapmak mümkün olabiliyor. Haberimizde sizin için bazı çalışmalara göre insanların görünüşünden onlar hakkında tahmin yürütmeyi sağlayacak 5 durumu derledik. İşte, detaylar...