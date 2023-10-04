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        Haberler Televizyon Bedriye Kılıç olayında yeni perde: Üfürükçü! Bedriye Kılıç bulundu mu? Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayında son durum

        Bedriye Kılıç olayında yeni perde: Üfürükçü! Bedriye Kılıç bulundu mu?

        Bedriye Kılıç olayı haftalardır kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Şüpheler kayıp kadının kocası Tayfur Kılıç üzerinde odaklanmış durumdayken ortaya çıkan üfürükçü detayı ise kafaları bir kez daha karıştırdı. Peki, Bedriye Kılıç bulundu mu? Bedriye Kılıç öldürüldü mü? İşte Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:16
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        Bedriye Kılıç olayında yaşanan gelişmeler anebean kamuoyunda takip ediliyor. Şüpheli kayıpta Bedriye Kılıç'ın ölmüş olabileceğinden şüpheleniliyor. Bedriye Kılıç'ın kaybında şüphelerin odağındaki isim Tayfur Kılıç ve babasının üfürükçünün sözlerini etrafta yayması dikkat çekti. Öte yandan Bedriye Kılıç'ın fotoğraflarını attığı Sütçü Sefer Aslan'ın eşinin son ifadeleri de şüpeli kayıpta akıllara yeni soru işaretleri getirdi. Peki, Bedriye Kılıç bulundu mu? İşte Müge Anlı'daki Bediye Kılıç olayında son durum....

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        BEDRİYE KILIÇ OLAYININ DETAYLARI

        Konya Akşehir'de 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz günü kayboldu. Genç kadının eşi Tayfur Kılıç'ın anlatımına göre genç adam, kiraz hasadından dönüşte kıskançlık nedeniyle eşi Bedriye Kılıç'la tartışma yaşadı. Evlerinin önüne gldiklerinde ise Tayfur Kılıç, b,naya girengenç kadını eve almadı. Eve giren Tayfur Kılıç bir süre sonra dışarı çıktığında eşini kapının önünde bulamadı. Genç kadından bu tarihten sonra haber alamayan ailesi ise Bedriye Kılıç'ın buolunması için Müge Ankı ile Tatlı Sert programına başvuur yaptı. Ailein programa çımasıyla olay Tükiye'nin gündeminde ilk sıralara yerleşti.

        ŞÜPHENİN ODAĞINDA GENÇ KADININ KOCASI VAR!

        Uzun süredir İŞKUR üzerinden beklediği işe girmesi ve ardından ertesi gün kaybolması ve çocuklarına olan düşkünlüğü nedeniyle genç kadının kendi iradesiyle gitme ihtimalini en düşğe indiriyor. Öte yandan genç kadının eşi Tayfur Kılıç'ın kıskançlık nedeniyle eşine baskı kurması genç kadının kaybıyla ilgili şüpheleri eşinin üzerine çevridi.

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        "DERİN KUYUDAN CESET ÇIKACAK" DEDİ İDDİASI

        Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç'ın, genç kadının kaybı sonrasında dediği iddia edilen "Ben bir şey yaptıysam otopside çıkar!" sözleri dikkat çekti. Öte yandan canlı yayına bağlanan bir izleyici, Tayfur sahoşken arkadaşlarına "Yakında Çimendere'deki kuyudan ceset çıkacak!" dediğini iddia etti.

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        49 KİLOMETRE ÖTEDE TESPİT EDİLDİ

        Bediriye Kılıç'ın kaybolduğu andan itibaren geçen 6 saatlik sürede yaptıklarıyla şüpheleri üzerine çeken Tayfur Kılıç'ın kaybın yaşandığı akşam evlerinden 49 kilometre ötedeki Isparta'nın Yalvaçilçesine gittiği tespit edildi. 6 saat boyunda Akşehir'de eşini aradığını iddia eden Tayfur Kılıç'ın Akşehir'den 49 kilometre uzağa Isparta Yalvaç'a gitmiş olması izleyenleri hayrete düşürdü.

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        SÜTÇÜ SEFER'İN EŞİ HAKKINDAKİ İDDİALAR ŞÜPHE ÇEKTİ

        Bedriye Kılıç'ın fotoğraflarını attığı Sütçü Sefer Aslan'ın eşi Gülşen'in Bedriye Kılç'a yönelik söylediği iddia edilen "Bir gecede kaybederim!" sözü şüpheli kayıpta önemli akıllara soru işaretleri getirdi. Öte yandan Gülşen Aslan ise iddiaları reddetti.

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        ÜFÜRÜKÇÜNÜN SÖZLERİNİ HERKESE ANLATMIŞ

        Tayfur Kılıç'ın karısnın kaybıyla iligli gittiği üfürükçü Musa Başdağ'ın ümit vermek amacıyla dediği "Bedriye, iki çocuklu bir adama kaçtı, sağ!" sözlerini köylülere anlatması dikkat çekti. Tayfur'un üzerindeki şüheleri gidermek için köyde böyle bir şaiya yaydığı düşünülüyor.

        #Bedriye Kılıç
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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