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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Behati Prinsloo'nun heyecanı büyüyor

'Maroon 5' adlı grubun solisti Adam Levine ile üçüncü çocuklarını bekleyen Namibyalı manken Behati Prinsloo, hamileliğinin başlarındaki fotoğraf ile şimdiki halini kıyasladı

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  • Behati Prinsloo'nun heyecanı büyüyor - Magazin haberleri

    Namibyalı manken Behati Prinsloo ile üçüncü çocuklarını bekleyen 'Maroon 5' adlı grubun solisti Adam Levine'in, eşini sosyal medya fenomeni Sumner Stroh ile aldattığı ileri sürülmüştü. 'İhanet' iddialarının ardından açıklamada bulunan ünlü şarkıcı, "Sorumluluğu alıyorum, bir daha yapmayacağım" demişti.
  • Behati Prinsloo'nun heyecanı büyüyor - Magazin haberleri

    Zor günleri geride bırakan Prinsloo, doğuma gün sayarken, son halini gözler önüne seren fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Behati Prinsloo'nun heyecanı büyüyor - Magazin haberleri

    34 yaşındaki model, hamileliğinin başlarındaki fotoğraf ile şimdiki halini kıyaslamalı olarak yayınladı.
  • Behati Prinsloo'nun heyecanı büyüyor - Magazin haberleri

    'İHANET' İDDİASI

    Öte yandan Behati Prinsloo ile üçüncü bebeklerini bekleyen şarkıcı Adam Levine'in hamile eşini aldattığı iddiaları ortaya atılmıştı. Sosyal medya fenomeni Sumner Stroh, paylaştığı videoda Levine'in, kendisine Instagram üzerinden mesaj attığını ve o zamandan bu yana da kapalı kapılar ardında bir ilişkileri olduğunu ileri sürmüştü.
  • Behati Prinsloo'nun heyecanı büyüyor - Magazin haberleri

    "DOĞACAK BEBEĞİNE BENİM ADIMI KOYMAK İSTEDİ"

    Summer Stroh, hatta iddiasını bir adım daha ileri taşıyarak Levine'in doğacak bebeğine kendi adını koymak için izin istediğini de söylemişti.

    Adam Levine'nin Sumner Stroh'a sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajda "bir bebeklerinin dünyaya geleceğini" belirtip "Erkek olursa Sumner adını vermek istiyorum. Senin için sorun mu?" diye sorduğunu ileri sürmüştü.
  • Behati Prinsloo'nun heyecanı büyüyor - Magazin haberleri

    "ÇİZGİYİ AŞTIĞIMIN FARKINDAYIM"

    'İhanet' iddialarının ardından Adam Levine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı konulara açıklık getirmek istediğini belirtmişti.

    Levine, Sumner Strohe ile ilişki yaşamadığını ifade ederek, "Eşimin dışında başka bir kadınla flört eder gibi konuşmam doğru değildi. Bir ilişkimiz olmadı. Fakat hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım" demişti.
  • Behati Prinsloo'nun heyecanı büyüyor - Magazin haberleri

    "SORUMLUĞU ALIYORUM, BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

    Ünlü şarkıcı, mesajında eşinin ve çocuklarının hayatındaki en önemli insanlar olduğunu da belirtti. Levine, sonra da tüm sorumluluğu aldığını vurgulayıp "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" diye yazmıştı.
  • Behati Prinsloo'nun heyecanı büyüyor - Magazin haberleri

    2014 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

    Öte yandan 2014 yılında nikah masasına oturan Victoria's Secret modeli Behati Prinsloo'nun Dusty Rose ve Gio Grace adında iki kızı bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

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