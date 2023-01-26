Behzat Ç. bu kez Çekiç ve Gül hikayesiyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya başlamıştı. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin 5. ve Çekiç ve Gül hikayesinin ilk sezonunun finali yapıldı ve oldukça büyük bir yankı uyandırdı. İşte, dizinin yeni sezonu olacak mı sorusu ile ilgili bilgiler..