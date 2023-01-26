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Behzat Ç. yeni sezon olacak mı? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak?

Türk televizyon tarihinin en başarılı yapımlarından biri olan Behzat Ç., bu yıl 3. kez ekranlara döndü. Toplamda 5. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkan sevilen dizinin sezon finali geçtiğimiz gün Salı günü yayınlandı. Peki, Behzat Ç. yeni sezon olacak mı? İşte, merak edilen soruların cevapları...

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  • Behzat Ç. yeni sezon olacak mı? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

    Behzat Ç. bu kez Çekiç ve Gül hikayesiyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya başlamıştı. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin 5. ve Çekiç ve Gül hikayesinin ilk sezonunun finali yapıldı ve oldukça büyük bir yankı uyandırdı. İşte, dizinin yeni sezonu olacak mı sorusu ile ilgili bilgiler..
  • Behzat Ç. yeni sezon olacak mı? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

    BEHZAT Ç. YENİ SEZON OLACAK MI?

    Bu kez Behzat Ç. Çekiç ve Gül olarak ekranlara gelen ve bu hafta sezon finali yapan dizi, şimdiden yeni sezon onayı almış durumda.

    Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, katıldığı bir programda dizinin hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı ve hikayenin devam edeceğini açıkladı.
  • Behzat Ç. yeni sezon olacak mı? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

    BEHZAT Ç. NEREDE YAYINLANIYOR?

    Sevilen dizi Behzat Ç., BluTV'de yayınlanıyor.

    İŞTE BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL FRAGMANI
  • Behzat Ç. yeni sezon olacak mı? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

    BEHZAT Ç. YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu): Cinayet Büro'da Başkomiser.

    Hayalet (İnanç Konukçu): Cinayet Büro'da Komiserdir.

    Akbaba (Berkan Şal): Cinayet Büro'da Komiserdir.

    Osman Harun: (Evliya Aykan): Cinayet Büro'da Komiserdir.

    Şevket Ç. (Ege Aydan): Behzat'ın abisi.
  • Behzat Ç. yeni sezon olacak mı? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

    Şule (Ayça Eren): Behzat'ın büyük kızı.

    Memduh Başgan (Güven Kıraç): Behzat'ın düşmanı.

    Belgin (Gökçe Eyüboğlu): Cumhuriyet Savcısı.

    Haluk (Mehmet Ali Nuroğlu): Suç lideri.

    Ferdi (Burak Dakak): Haluk'un yeğeni.

    Gizem (Esra Ronabar): Haluk'un karısı.
  • Behzat Ç. yeni sezon olacak mı? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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