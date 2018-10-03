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beiN SPORTS 1 canlı yayın: Porto Galatasaray maçı kanalı belli oldu! beIN SPORTS frekans bilgileri

beIN SPORTS kanalında bu akşam Porto Galatasaray maçı heyecanı yaşanacak. Futbolseverler beIN SPORTS 1 yayın akışı ve beIN SPORTS 1 frekans bilgilerini merak ediyorlar. Ayrıca diğer merak konusu Porto Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte beIN SPORTS tarafından yapılan Şampiyonlar Ligi maçı kanal açıklaması

03 Ekim 2018 Çarşamba, 15:15 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta da beIN SPORTS’ta. FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında bu gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, Devler Ligi'nin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

beIN SPORTS’tan yapılan açıklamada "Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Yani şifresiz izlenemicek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00’de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.

Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.

Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

beIN Sports ne zaman kuruldu?

beIN Sports olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.

Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN Sports kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.

13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN Sports 4K, 91. Kanal, 92. Kanal ve 93. Kanal kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93. Kanal çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91. Kanal ve 92. Kanal kanallarının isimleri beIN Sports Max 1 ve beIN Sports Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. beIN Sports Haber kanalı yayına başlamıştır ve platformun Türksat’taki ilk şifresiz kanalıdır. beIN Connect ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi’nde çakışan müsabakalar ve daha başka müsabakalar beIN Sports kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN Connect üzerinden yapılmaktadır.

beIN Sports HD 1

Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de Lig TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN Sports HD 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.

Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI - 3 EKİM

  • CSKA MOSKOVA - REAL MADRID

    MAÇ SAATİ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

    02:45

  • DÜNDEN BUGÜNE

    ANTALYASPOR - GALATASARAY

    04:30

  • HAFTANIN GOLLERİ

    BREZİLYA SERIE A HAFTANIN GOLLERİ

    05:00

  • K. KARABÜKSPOR-ÜMRANİYESPOR

    SPOR TOTO 1. LİG

    05:15

  • DG SİVASSPOR - BURSASPOR

    MAÇ SAATİ STSL

    07:00

  • AEK - BENFICA

    MAÇ SAATİ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

    08:45

  • STSL MAÇ ÖZETLERİ

    10:30

  • LIGUE 1 HAFTANIN GOLLERİ

    11:00

  • beIN TEKNİK

    11:15

  • beIN 1

    12:15

  • Ç. RİZESPOR - FENERBAHÇE

    KISA ÖZET

    13:15

  • BAYERN MÜNCHEN - AJAX

    MAÇ SAATİ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

    13:30

  • INSIDE THE D [3. BÖLÜM]

    TEKRAR

    15:15

  • O. LYON - SHAKHTAR DONETSK


    MAÇ SAATİ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

    15:45

  • STSL MAÇ ÖZETLERİ

    17:30

  • LALIGA MAÇ ÖZETLERİ

    18:00

  • PREMIER LEAGUE MAÇ ÖZETLERİ

    19:00

  • ŞAMPİYONLAR SAHNESİ


    [CANLI]

    20:00

  • PORTO - GALATASARAY


    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA / CANLI

    22:00

  • ŞAMPİYONLAR SAHNESİ


    [CANLI]

    23:45

beIN Sports HD 1 Uydu yayını

Türksat 12379 H 30000 3/4 (SD/HD)
(Sadece beIN Sports Haber şifresizdir.)

Digiturk beIN Sports HD 1:
77. kanal
87. Kanal (Türksat)
beIN Sports HD 2:
78. Kanal
beIN Sports HD 3:
79. kanal
beIN Sports HD 4:
80. Kanal
beIN Sports Max HD 1:
81. Kanal
beIN Sports Max HD 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal
beIN Sports 4K:
400. Kanal
Filbox beIN Sports Haber HD:
71. Kanal

Kablo yayını
Kablo TV beIN Sports Haber HD:
223. Kanal

ADSL ile IPTV
Digiturk Play beIN Sports HD 1:
77. kanal
beIN Sports HD 2:
78. Kanal
beIN Sports HD 3:
79. kanal
beIN Sports HD 4:
80. Kanal
beIN Sports Max HD 1:
81. Kanal
beIN Sports Max HD 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal

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