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beIN SPORTS 2 Real Madrid Liverpool maçı - beIN SPORTS 2 yayın akışı ve frekans bilgileri

beIN SPORTS 2 yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. beIN SPORTS 2 yayın akışına göre Real Madrid Liverpool maçı saat kaçta başlayacak? İşte 6 Nisan beIN SPORTS 2 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 2 Real Madrid Liverpool maçı - beIN SPORTS 2 yayın akışı ve frekans bilgileri

beIN SPORTS 2 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 2 ekranlarında yayınlanacak Real Madrid Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 2 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI - 6 NİSAN 2021

14:00 Beın Teknik

15:00 Uefa Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 Maç Başlıyor

16:00 Göztepe - Ç. Rizespor

18:00 Maç Sonu

18:30 Thıs Is Parıs

19:00 İtalya'dan Futbol

20:30 Serıe A Haftanın Golleri

20:45 Uefa Avrupa Ligi Magazin

21:15 Uefa Şampiyonlar Ligi Magazin

21:50 R. Madrıd - Lıverpool

BEIN SPORTS 2 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORTS 2 Kanalı 11180 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise H-Yatay'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 30000 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORTS 2 kanalı SD olarak yayın yapmaktadır.

Kanal AdıbeIN SPORTS 2
Frekansı11180
Polarizasyon DeğeriH-Yatay
KapsamaBatı
SR30000
FEC3/4
Paket İsmiDigiturk
TipSD
KategoriSPOR
ŞifreIrdeto

Kanal SPOR kategorisinde bulunmaktadır ve Televizyon kanalıdır.

Türksat T3A uydusunda DIGITURK T324 paketinde bulunan beIN SPORTS 2 kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen 2019 ve 2020 güncel frekansları girmeniz gerekmektedir.

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