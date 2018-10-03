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beIN Sports Haber yayın akışı: 3 Ekim Çarşamba beIN Sports Haber'de neler var?

beIN Sports Haber yayın akışı, UEFA Avrupa Ligi maçları dolayısıyla merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı, maça kısa bir süre kala belli oluyor. Bu akşamki Galatasaray maçı ve yarın akşamki Fenerbahçe maçının beIN Sports Haber'de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte 3 Ekim beIN Sports Haber yayın akışı

03 Ekim 2018 Çarşamba, 12:11 | Güncelleme:

beIN Sports Haber yayın akışı, bu akşamki Porto Galatasaray maçı öncesinde araştırılan konular arasına girdi. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı, maça kısa bir süre kala belli oluyor. Durum böyle olunca da futbolseverler maçların hangi kanalda yayınlanacağını öğrenene kadar derin bir araştırmaya giriyor. beIN Sports Haber 3 Ekim yayın akışı haberimizde.

BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI - 3 EKİM

  • beIN TEKNİK


    [TEKRAR]

    03:00

  • İSPANYA'DAN FUTBOL


    TEKRAR

    04:00

  • İNGİLTERE'DEN FUTBOL


    TEKRAR

    05:00

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    [TEKRAR]

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  • YENİ GÜN


    [CANLI]

    07:00

  • beIN TEKNİK


    [TEKRAR]

    09:00

  • beIN 1


    [TEKRAR]

    10:00

  • beIN MANŞET


    [CANLI]

    11:00

  • TÜRKİYE'DEN HABER


    [CANLI]

    12:00

  • DÜNYADAN HABER


    [CANLI]

    12:30

  • GÖZTEPE - A. KONYASPOR


    KISA ÖZET

    12:45

  • GÜN ORTASI


    [CANLI]

    13:00

  • GALATASARAY - L. MOSKVA


    GENİŞ ÖZET UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

    14:00

  • ÖZEL RÖPORTAJ [OĞUZ SAVAŞ]


    [YENİ]

    14:30

  • BEIN MANŞET

    15:00

  • İTALYA'DAN FUTBOL


    [CANLI]

    16:00

  • UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ


    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN GOLLERİ [1. HAFTA]

    17:00

  • DÜNYADAN HABER


    [CANLI]

    17:30

  • VAY BEE


    [YENİ]

    17:45

  • ANA HABER


    [CANLI]

    18:00

  • UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ


    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ [1. HAFTA]

    19:00

  • ŞAMPİYONLAR SAHNESİ


    [CANLI]

    20:00

  • TÜRKİYE'DEN HABER


    [CANLI]

    22:00

  • VAY BEE

    22:30

  • ŞAMPİYONLAR SAHNESİ


    ŞAMPİYONLAR SAHNESİ DEVRE ARASI [CANLI]

    22:45

  • TÜRKİYE'DEN HABER


    [CANLI]

    23:00

  • HAFTANIN GOLLERİ


    PREMIER LEAGUE HAFTANIN GOLLERİ

    23:30

  • ŞAMPİYONLAR SAHNESİ


    [CANLI]

    23:45

 

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