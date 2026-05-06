BEKÇİ ALIM ŞARTLARI 2026: Bekçi alımı ne zaman? Bekçilikte hangi şartlar değişti?

BEKÇİLİKTE HANGİ ŞARTLAR DEĞİŞTİ?

İçişleri Bakanlığı’nın çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu hale getirildi. Ayrıca başvuru yapılacak ilde en az bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

Adli sicil ve güvenlik kriterleri ise önemini korumaya devam etti. Buna göre adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve silahlı görev yapmasına engel bir durumunun olmaması şartları sürdürüldü.

Bunun yanı sıra, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adayların bekçilik başvurusu yapamayacağı da düzenlemede yer aldı.