BEKÇİ ALIM ŞARTLARI 2026: Bekçi alımı ne zaman? Bekçilikte hangi şartlar değişti?

        İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev almak isteyen çok sayıda aday, yapılacak yeni alımlara ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. 9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ise bekçi alım şartlarında önemli ve dikkat çeken yenilikler getirdi. Peki Bekçi alımı ne zaman? Bekçilikte hangi şartlar değişti? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 14:11 Güncelleme:
        İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapmak isteyen adaylar, yeni personel alım ilanlarına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. 9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ise bekçilik alım koşullarında önemli değişiklik ve güncellemeleri beraberinde getirdi. Peki Bekçi alımı ne zaman? Bekçilikte hangi şartlar değişti? Ayrıntılar haberimizde.

        BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

        Şu an için 2026 bekçi alımıyla ilgili kesin bir tarih açıklanmış değil.

        Resmî kaynaklara göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi tarafından 2026 yılı için henüz ilan, başvuru takvimi veya kontenjan duyurusu yapılmadı.

        BEKÇİLİKTE HANGİ ŞARTLAR DEĞİŞTİ?

        İçişleri Bakanlığı’nın çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Yeni düzenlemeye göre erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu hale getirildi. Ayrıca başvuru yapılacak ilde en az bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

        Adli sicil ve güvenlik kriterleri ise önemini korumaya devam etti. Buna göre adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve silahlı görev yapmasına engel bir durumunun olmaması şartları sürdürüldü.

        Bunun yanı sıra, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adayların bekçilik başvurusu yapamayacağı da düzenlemede yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
