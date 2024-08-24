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        Haberler Bilgi Gündem Bekçi alımı başvuru ekranı: 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Bekçilik başvuru şartları ne?

        Bekçi alımı başvuru tarihleri: Bekçi alımı başvuruları başladı mı?

        Bekçi alımı 2024 başvuru tarihi hakkında araştırmalar artış göstermeye devam ediyor. Bekçi alımı başvuruları Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından duyurulurken gözler "Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir?" sorularının yanıtlarına çevrildi. İşte 2024 bekçi alımı başvuruları hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 19:31 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:31
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        Gözler bekçiç alımı ilanlarında! Bekçilik alımı başvuru tarihleri büyük bir merak ile bekleniyor. Bekçi olmak isteyenler tarafından 2024 bekçi alımı duyuruları yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, başvuru şartları ve başvuru tarihiyle ilgili detaylar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından duyuruluyor. Peki, 2024 bekçilik alımı başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

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        BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Ancak Polis Akademisi tarafından son olarak yapılan bekçi alımı için yazılı sınav 30 Eylül 2023'te yapılmış ve sonuçlar da 23 Ekim'de ilan edilmişti. Söz konusu tarihler baz alındığında Eylül-Ekim tarihlerinde bekçi alımı ilanının gündeme gelmesi bekleniyor.

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        ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

        Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

        Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

        En yüksek maaş: 52.000 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

        Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

        Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

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