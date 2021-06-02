Bekçi alımı ne zaman? 2021 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Bekçi alımlarıyla ilgili son gelişmeler haberimizde...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2021?

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili henüz Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haber sayfamızda da yer alacaktır.



BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular ilk olarak http://www.pa.edu.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Açılan ekrandan ise e-devlet şifresi ile ön başvuru yapılabiliyor.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) 31 yaşından gün almamış olmak

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Şartların tamamı için pa.edu’da yer alan ilanlardaki detayları inceleyebilirsiniz.