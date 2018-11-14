10 bin bekçi alımı için karar Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz, detaylar bekçi olarak istihdam edilmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM) ve Polis Akademisi tarafından yönetilecek süreçte 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? sorusu öne çıkıyor. 10 bin bekçi alımı şartları ile ilgili detaylar haberimizde.

10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. AA'nın haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi henüz 10 bin bekçi alımına dair bir ilan paylaşmadı. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı takvime göre alımlar başlayacak.

10 BİN BEKÇİ ALIMINA DAİR DETAYLAR BU SAYFADA PAYLAŞILACAK

Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi. İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.

10 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

10 bin bekçi alımı ile igili şartlar henüz belli olmadı. 10 bin bekçi alımı ile ilgili tüm duyurular Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılacak. 10 bin bekçi alımı ile ilgili ayrıntılar paylaşıldıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ