SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bekçi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2018 EGM 10 bin bekçi alımı başvuru şartları belli oldu mu?

Bekçi alımı ile ilgili araştırmalar, haftaiçinde Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kararının ardından yükselişe geçti. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacağı önceki gün duyuruldu. Peki 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak?

17.11.2018 - 13:57 | Güncelleme:

10 bin bekçi alımı için karar Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz, detaylar bekçi olarak istihdam edilmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM) ve Polis Akademisi tarafından yönetilecek süreçte 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? sorusu öne çıkıyor. 10 bin bekçi alımı şartları ile ilgili detaylar haberimizde.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE ZAMAN BELLİ OLDU MU?

10 bin bekçi alımı ile ilgili şartlar henüz belli olmadı. 10 bin bekçi alımı ile ilgili tüm duyurular Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılacak. 10 bin bekçi alımı ile ilgili ayrıntılar paylaşıldıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

10 BİN BEKÇİ ALIMINA DAİR DETAYLAR BU SAYFADA PAYLAŞILACAK

10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. AA'nın haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi henüz 10 bin bekçi alımına dair bir ilan paylaşmadı. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı takvime göre alımlar başlayacak.

Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi. İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X