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Bekçi alımı ne zaman? Bekçilik şartları neler, maaşı ne kadar? İşte bekçilik başvuruları hakkında

Bekçilik alımı için henüz tarihler açıklanmadı. Ancak bekçi olmak isteyen vatandaşlar için; bekçilik başvuruları, kimler bekçi olabileceği, 2021 bekçilik maaşlarının ne kadar olduğu ve bekçilik başvuruları ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

Bekçi alımı ne zaman? Bekçilik şartları neler, maaşı ne kadar? İşte bekçilik başvuruları hakkında

Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman? 2021 bekçi alımı başvuru tarihleri günün en çok aranılanları arasında yerini alıyor. 10 bin yeni bekçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bekçi alımlarıyla ilgili ayrıntılar...

2021 JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Alım ilanı henüz yayınlanmadı bu nedenle alımın gerçekleştirileceği net tarih henüz belli değil. Ancak yıl sonu gelmeden ilanın yayınlanması alımlarla ilgili detayların duyurulması bekleniyor.

2021 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Temmuz ayında zam alacak olan bekçilerin son maaşları ise şöyle:

- İlkokul mezunu bekçi 390 lira zam alarak 5.008,221 TL

- Lise mezunu bekçi 404 lira zam alarak 5.186,079 TL

- Üniversite mezunu bekçi 422 lira zam alarak 5.421,4155 TL maaş alacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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