Milyonlarca vatandaşın yaından takip ettiği 2022 bekçi alımına ilişkin ilk açıklama 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3 bin bekçi alımı duyurusu ile yapılmıştı. EGM PA taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere bu yıl içinde yapılacak 3 bin bekçi alımına başvurmak isteyen vatandaşlar bekçilik sınavının tarihlerini araştırıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen bekçilik sınavının tarihi ve başvuru şartları EGM tarafından belirlenecek ve resmi ilan olarak yayınlanacak. İşte bekçi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen bekçi alımı başvuruları tarihi ve şartları hakkında