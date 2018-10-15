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Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı hangi illerde olacak?

"Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu bekçi olmak isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi üzerinden açıkladığı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının ne zaman ve hangi illerde gerçekleşeceği belli oldu. Peki, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav yapılacak iller.

15.10.2018 - 14:03 | Güncelleme:

"Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu bekçi olmak isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Emniyet hizmetleri sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak, 73 valilikte istihdam edilmek üzere, en az lise ve dengi okul mezunu 7 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Başvuruları geçtiğimiz haftalarda sonlanan bekçi alımı için şimdi adaylar yazılı sınav tarihini beklemeye başladı. Eğitimleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından üstlenileceği adaylara, sınavda; 20 Türkçe, 15`er Sosyal, Fen, Hayat Bilgisi ve Matematik, 20 Genel Kültür olmak üzere toplam 100 soru sorulacak. Sınavda 100 üzerinden 50 puan alanlar başarılı sayılacak. İşte Bekçilik sınavına dair tüm ayrıntılar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV TARİHİ AÇIKLANDI

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00`da gerçekleştirilecek. Adaylar sınav giriş belgelerini 11 Ekim 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden alabilecek.

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BEKÇİLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı 20 Ekim 2018 günü saat 10:00’da başlayacak. Adaylara 100 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika verilecek. Çoktan seçmeli (5 seçenek) sorulardan oluşacak sınavda adaylar Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanından soruları yanıtlayacak. Alanlara göre soru dağılımı ise,

- Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20

- Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15

- Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15

- Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15

- Matematik ( İlköğretim düzeyi ) 15

- Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20 soru olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşacak.

Yanlış soruların doğru yanıtlanan sorulara etkisi olmayacak. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavda adayların başarılı sayılması ve değerlendirmeye girmeleri için en az 50 soruya doğru yanıt vermesi gerekiyor.

BEKÇİLİK SINAVI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Buna göre, "Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Adaylar, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman'da yapılacak sınava ilişkin giriş belgelerini, 11 Ekim'den itibaren "www.meb.gov.tr" internet sitesinden alabilecek.

Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI 7 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınavın soruları 22 Ekim tarihinde Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yayımlanırken, sonuçlar ise 7 Kasım tarihinde MEB ve Polis Akademisi internet sitesinden görüntülenebilecek. Sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanından sorular gelecek.

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