Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından merakla beklenen başvuru formları erişime açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 bin bekçi alımı yapacağını duyurmuştu. Buna göre, başvurular ise 1 Nisan 2019'a kadar http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak bekçilik başvuru formunu doldurabileceksiniz. Peki, bekçilik sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya ne kadar para yatırılacak? İşte detaylar...

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında 16 Mart tarihli duyuruda yer alan bilgiye göre, 8 bin bekçi alımı için başvurular 18 Mart'ta başladı ve 1 Nisan'da sona erecek. Adaylar 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapanilecekler. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden www.pa.edu.tr'de ilan edilecek. Polis Akademisi sitesinde yaşanan yoğunluktan dolayı siteye erişimde zaman zaman aksamalar yaşanabiliyor.

BEKÇİLİK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLA

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığı, bu dönemin başvuru ücretini 130 TL olarak belirledi. Sınav ücreti Halkbank bankamatikleri ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak. Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan, Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Dipnot: Para yatırma işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, "Banka dekontunuza ulaşılamamıştır. Başvurunuzu yapabilmeniz için sınav ücretini yatırdığınızdan emin olunuz" uyarısı ile karşılaşacak. Para yatırma işleminin tamamlanmasının ardından ön başvuru ekranı erişime açılacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU PARA YATIRMA İŞLEMİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Para yatırma işlemi için Halkbank bankamatiklerinde işlem sıralaması şu şekilde olacak;

1- Faturalar ve ödemeler

2- Eğitim ödemeleri

3- Polis Akademisi ödemeleri

4- Polis Akademisi

5-TC Kimlik Numarası

6-Telefon numarası bilgisi

7- Bekçi alımı sekmesi seçilecek.

8-Ödeme yapılacak

Verilen makbuzu sonraki aşamalar için muhafaza etmelisiniz.

BEKÇİLİK EĞİTİMLERİ YATILI OLACAK

Yeni düzenlemeye göre, POMEM tarafından adayların planladıkları eğitim günleri yatılı olarak yapılacak.

BEKÇİ SINAVINDAN 50 ALAN BAŞARILI SAYILACAK

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşte bekçilik için başvuracak kişilerde aranan koşullar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,