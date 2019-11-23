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Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? PA ile 2019 Bekçilik mülakat sonuçlarını sorgula

Bekçilik mülakat sonuçları sorgulamak için binlerce aday heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 2019 yılının 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik mülakat sonuçları açıklanması ile beraber atamalar başlayacak. İşte bekçilik sınav sonuçlarına dair detaylar...

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları

2019 bekçilik sözlü mülakat sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları sıkça araştırılıyor. Ekim ayında bekçi adayları Polis Akademisi tarafından düzenlenen sözlü mülakat sınavına katılım sağladı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanmasında. Peki, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte PA ile 2019 Bekçilik mülakat sonuçlarını sorgula...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

12 Ekim Cumartesi günü sona eren bekçilik mülakat sonuçlarının Kasım ayı sonuna gelmemiz ile birlikte 1-2 hafta içerisinde açıklanacağı ön görülüyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak.

SONUÇLARI SORGULAMA

 

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2020

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.

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