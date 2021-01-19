Bekçilik sınavları koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Merakla beklenen bekçilik sınavı yarın düzenlenecek. Adayların nüfus cüzdanlarını ve bekçilik sınav giriş belgesini yanında taşıması gerekiyor. Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta?
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
20 Ocak tarihinde düzenlenecek olan 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı 14.00'da başlayacak.
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınav giriş belgelerini www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
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