Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama: Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen bekçilik sınavı yarın düzenlenecek. Sınava girecek adayların bekçilik sınav giriş belgesini yanında getirmesi gerekiyor. Peki bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor...

Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama: Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta?

Bekçilik sınavları koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Merakla beklenen bekçilik sınavı yarın düzenlenecek. Adayların nüfus cüzdanlarını ve bekçilik sınav giriş belgesini yanında taşıması gerekiyor. Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

20 Ocak tarihinde düzenlenecek olan 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı 14.00'da başlayacak.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Dakika: Selçuk Özdağ’a saldırıda flaş gelişme! 2 şüpheli... - Haberler
GÜNDEMSelçuk Özdağ’a yönelik saldırıda 2 kişi tutuklandı
Karneler nasıl verilecek, karne notu neye göre olacak? - 2021 Karneler ne zaman, hangi gün alınacak?
GÜNDEMKarneler nasıl verilecek, karne notu nasıl olacak?
Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
GÜNDEMSözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ...
Son dakika: Toptancılar sitesinde korkutan yangın! - Haberler
GÜNDEMToptancılar sitesinde korkutan yangın!
İstanbul'da oto galeriye giren hırsızlar 10 milyonu alarak kayıplara karıştı
GÜNDEM10 dakikada 10 milyonluk vurgun
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - Bakanlar Kurulu toplanıyor... Yasaklar kalkacak mı?
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
E Okul giriş ekranı 2021 - E Okul VBS (Veli Bilgilendirme) sınav, karne notu görüntüleme sayfası
GÜNDEME Okul giriş ekranı 2021
ÖSYM sınav takvimi 2021 - YKS, ALES, KPSS, YÖKDİL sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri...
GÜNDEMÖSYM sınav takvimi 2021!
Son dakika! MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haber: İnanılmaz olay! Burun ameliyatında ölüm dehşeti... Haberler
GÜNDEMBurun ameliyatında ölüm iddiası!