Bekçilik sınavları ertelendi. Polis Akademisi Başkanlığı, 16 Ocak 2021 tarihinde düzenlenmesi beklenen bekçilik sınavını sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ileri bir tarihe erteledi. Peki bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14.00’te düzenlenecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sınavı giriş belgeleri MEB'in www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden alınabilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.