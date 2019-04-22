Bekçi alımı için online başvuruların alınmasıyla başlayan süreç giriş sınavına katılacak adayların şahsen başvuru ve ön sağlık kontrolü merkezleri ile tarihlerinin açıklanmasıyla devam ediyor. Adaylar bekçilik sınavına ne zaman gireceklerini, TC. Kimlik numaraları ve şifreleriyle girdikleri e-devlet sayfası üzerinden öğrenebiliyor. Peki Bekçilik sınavı için teslim edilmesi gereken evraklar neler?

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

PA'nın resmi internet sitesinde bekçilik sınavı için şu açıklamaya yer verildi:

"2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların şahsen başvuru ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, ön sağlık kontrolü yapılacakları başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve başvuru merkezinde adayların şahsen müracaatları alınıp ön sağlık kontrolü uygulanacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. "

81 İL BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ANKARA VE İSTANBUL BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

BEKÇİLİK SINAVI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Bekçilik sınavına girecek adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde, sınav yerlerine teslim etmesi gerekiyor.



1 - Sınav giriş belgesi,



2 - Sınav başvuru dilekçesi, (Sınav giriş yerleri ekranındaki linkten indirilerek aday tarafından doldurulacaktır.)



3 - T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport)

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4 - Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)



5 - Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, (Nüfus Müdürlüklerinden alınan onaylı belge)



6 - Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,



7 - Kendisi ve evli ise eşinin yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,



8 - Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği



9 - Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,



10 - Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,



11 - Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi (onaylı)



12 - . Sağlık Bilgi Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgi Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sınav giriş ekranındaki linkten indirilerek aday tarafından doldurulacaktır.)