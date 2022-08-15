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Bekçilik spor mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi tarafından düzenlenen bekçilik yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce aday bekçilik fiziki yeterlilik sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, bekçilik spor mülakatı ne zaman? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

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  • Bekçilik spor mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihi

    Bekçilik yazılı sınavını başarı ile tamamlayan binlerce aday bekçilik spor parkurunun nasıl olduğuna ve bekçilik spor mülakatlarının ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi belli oldu mu, spor mülakatı ayın kaçında yapılacak? İşte 2022 Bekçilik sınavı ile ilgili tüm bilgiler...
  • Bekçilik spor mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihi

    5 AĞUSTOS 2022 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2022 1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği yazzılı sınav sonuçları açıklandı.

    MEB BEKÇİLİK SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

    POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Bekçilik spor mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihi

    BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NE ZAMAN?

    Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Sınav tarihi ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
  • Bekçilik spor mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihi

    a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

    b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
  • Bekçilik spor mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihi

    c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altından alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

     Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususların Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmin internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçların ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
  • Bekçilik spor mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihi

    BEKÇİLİK SPOR PARKURU NASIL OLACAK?

    Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamadı fakat geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

    Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

    Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

    Lastik içerisinden geçme,

    15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

    İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

    2 metrelik zeminde bir kez takla,

    Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

    Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.
  • Bekçilik spor mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı tarihi

    Bu aşamaları;

    40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

    41 saniyede tamamlayanlar 95,

    42 saniyede tamamlayanlar 90,

    43 saniyede tamamlayanlar 85,

    44 saniyede tamamlayanlar 80,

    45 saniyede tamamlayanlar 75,

    46 saniyede tamamlayanlar 70,

    47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

    49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan alacak.

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