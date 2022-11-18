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Bekir Aksoy: Patlama olduğunda biz de oradaydık

Bekir Aksoy, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının gerçekleştiği gün eşi Nazife Aksoy ile birlikte olay yerine yakın olduğunu açıkladı. Oyuncu, "Patlamanın yaşandığı sokağın hemen arkasındaki bir mekana pide yemek için gitmiştik. Hemen hemen her şeye şahit olduk diyebilirim. Çok üzüldük. Orada biz de olabilirdik" dedi

Bekir Aksoy: Patlama olduğunda biz de oradaydık - Magazin haberleri
"Patlama olduğunda biz de oradaydık"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bekir Aksoy, Asil ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Asil ile birlikte yürüyüş yapan Aksoy, basın mensuplarıyla sohbet etti.

"BİZ DE ORADAYDIK, HER ŞEYE ŞAHİT OLDUK"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bekir Aksoy, "Arkadaşlar Taksim'de meydana gelen patlamadan dolayı moralim çok bozuk. Allah Türk halkına sabır versin. O gün ben ve eşim Nazife Aksoy da oradaydık. Patlamanın yaşandığı sokağın hemen arkasındaki bir mekana pide yemek için gitmiştik. Hemen hemen her şeye şahit olduk diyebilirim. Çok üzüldük. Orada biz de olabilirdik" açıklamasında bulundu.

"YANIMIZDA BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısında oyuncu Cansel Elçin'in de olay yerine yakın bir yerde etkinliğe katıldığı ortaya çıkmıştı. 49 yaşındaki oyuncu, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" demişti.

"YARALANANLAR ARASINDA ÖĞRENCİLERİMİZ DE VAR"

Ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Cansel Elçin, "Patlamada yaralananlar arasında etkinlikten öğrencilerimiz de var. Acil şifalar diliyorum. Bu travmayı birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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