Ünlülerden Taksim'deki terör saldırısına tepki

Dün saat 16.20'de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana geldi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısı sonrası televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.
CANSEL ELÇİN
Cansel Elçin, patlamadan hemen sonra bulunduğu paylaşımda olay yerine çok yakın olduğunu dile getirdi: "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur."
YILMAZ ERDOĞAN
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.
DEMET AKBAĞ
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.
VOLKAN KONAK
Taksim’de gerçekleşen hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acısını derinden yaşıyor, ailelerine sabır diliyoruz.
TARKAN
Çok üzüldüm... Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.
MERT FIRAT
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden insanlarımızı rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun. Hiçbir terör saldırısının meşru bir gerekçesi olamaz!
EZGİ MOLA
Taksim'de yaşanan korkunç patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı, sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Lanet olsun parmağı olanlara!
ÇAĞLA ŞIKEL
Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok Üzgünüm...
HADİSE
Taksim... Çok üzgünüm...
BENGÜ
Yaralılara acil şifalar, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemin başı sağ olsun, bu yaşanan son bulsun. Bize bunu yaşatanlara lanet olsun!
DOĞA RUTKAY
İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sarılmayacak yaralara bir yenisi daha eklendi.
DEMET AKALIN
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. İstanbul'a ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.
BURAK DENİZ
İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılar acil şifa bulsun. Çok üzgünüm çok...
DEMET ÖZDEMİR
İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine baş sağlığı diliyorum, yaralılar için acil şifalar. Hayretler içerisindeyim. Çok üzgünüm...
İBRAHİM BÜYÜKAK
Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım daha fazla can kaybı olmaz. Ülkemize geçmiş olsun.
GONCA VUSLATERİ
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
İPEK FİLİZ YAZICI
Taksim... Çok üzgünüm çok...
Fotoğraflar: DHA, Instagram
YORUMLAR