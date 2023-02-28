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Beklenen yağmur geliyor! Su ayak izimizi azaltabilir miyiz?

Kurak geçen sonbahar ve kış aylarının ardından beklenen yağmurlar geliyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, gelecek iki haftada yağmurlu günler yaşanacağını bildirdi. Öztel, kuraklığın yaşandığı günlerde "su ayak izinin küçültülmesi" gerektiğini vurguladı

Son dakika: Beklenen yağmur geliyor! Su ayak izimizi azaltabilir miyiz?

Türkiye'de tüm bölgelerin yaşadığı kuraklığın bir sebebi azalan yağışlar ve bir türlü yağmayan kar ise diğer sebebi kamu ve özel sektörün ve aslında bizlerin su kullanma alışkanlığımızı aynen devam ettirmemiz olarak gösterilebilir. Günlük su tüketim miktarları açıklandıkça görülüyor ki kimse su tasarrufu yapmıyor. Direkt su kullanımının yanında elbette sipariş ettiğimiz yemekten aldığımız pantolona kadar su ayak izi konusuna doğru genişleyebiliriz fakat bugün acil olarak büyük şehirlerin ev ve iş yerlerindeki su kullanımlarını azaltmaları gerekiyor. Günlük yaşamda su ayak izimizi onlarca maddede nasıl azaltırız konusuna ayrıca odaklanmamız da kaçınılmaz görünüyor. Sonhahar yağışlarını ıskaladık, bölgesel kayıplar Ekim-Aralık döneminde yüzde 90'a kadar ulaşmıştı. Kış yağışlarını ise normallerden (batı bölgeler için) yaklaşık yüzde 55-60 oranında daha az alabildik. Bu duruma ayak uydurup kullandığımız suyu yüzde 55-60 oranında azaltabilecek miyiz?

BEKLENEN YAĞMUR GELİYOR

Gelecek 2 haftanın hava tahminlerine göre bazı yağmurlu günlerimiz olacak, önce bu hafta sonu Marmara'da Edremit-Çanakkale arası yer yer kuvvetli yağmur, İstanbul-Bursa-Kocaeli-Düzce arasındaki alanda ise zayıf yağmur toplayabileceğiz. Bursa'da Uludağ bu hafta sonu yeni kar yağışları alacak görünüyor. Yine de Nilüfer Barajı'nda herhangi bir seviye artışı yaratmasını beklemeyelim.

Karadeniz'in iç kesimleri de gelecek 5 gün içinde yağmur ve yükseltiye bağlı olarak karla karışık yağmurlu saatler geçirecek. Henüz hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyecek kar yağışları görünmüyor.

TOZ TAŞINIMINA KARŞI MASKE

İstanbul'un ve Marmara bölgesinin havası bugünlerde kirli, Kuzey Afrika üzerinden esen üst seviye rüzgarları ile orijinal çöl tozları ülkemizin batı ve kuzeybatı bölgelerine taşınıyor. Aslında her güneybatılı akımda bir miktar toz taşınıyor ancak bu pazar gününe kadar (5 Mart) toz konsantrasyonu normalin 4-5 katına kadar çıkacak. Maske kullanmak, araçları zaten kuraklığın derinindeyiz yıkatmamak gerekebilir.

Orta vadeli tahminlerde Mart ayı bitmeden daha uzun süreli yağmurlar görebileceğiz görüntüleri var, bu kıştan çok bahar yağmurlarını andıran yağışlar ile Marmara'daki kuraklığın şiddeti biraz azalabilir. Geçtiğimiz yıl karlı bir Mart geçirmiştik, bu yıl yağmurlu geçen Mart bize iyi gelebilir.

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