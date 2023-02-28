Beklenen yağmur geliyor! Su ayak izimizi azaltabilir miyiz?

Türkiye'de tüm bölgelerin yaşadığı kuraklığın bir sebebi azalan yağışlar ve bir türlü yağmayan kar ise diğer sebebi kamu ve özel sektörün ve aslında bizlerin su kullanma alışkanlığımızı aynen devam ettirmemiz olarak gösterilebilir. Günlük su tüketim miktarları açıklandıkça görülüyor ki kimse su tasarrufu yapmıyor. Direkt su kullanımının yanında elbette sipariş ettiğimiz yemekten aldığımız pantolona kadar su ayak izi konusuna doğru genişleyebiliriz fakat bugün acil olarak büyük şehirlerin ev ve iş yerlerindeki su kullanımlarını azaltmaları gerekiyor. Günlük yaşamda su ayak izimizi onlarca maddede nasıl azaltırız konusuna ayrıca odaklanmamız da kaçınılmaz görünüyor. Sonhahar yağışlarını ıskaladık, bölgesel kayıplar Ekim-Aralık döneminde yüzde 90'a kadar ulaşmıştı. Kış yağışlarını ise normallerden (batı bölgeler için) yaklaşık yüzde 55-60 oranında daha az alabildik. Bu duruma ayak uydurup kullandığımız suyu yüzde 55-60 oranında azaltabilecek miyiz?

BEKLENEN YAĞMUR GELİYOR Gelecek 2 haftanın hava tahminlerine göre bazı yağmurlu günlerimiz olacak, önce bu hafta sonu Marmara'da Edremit-Çanakkale arası yer yer kuvvetli yağmur, İstanbul-Bursa-Kocaeli-Düzce arasındaki alanda ise zayıf yağmur toplayabileceğiz. Bursa'da Uludağ bu hafta sonu yeni kar yağışları alacak görünüyor. Yine de Nilüfer Barajı'nda herhangi bir seviye artışı yaratmasını beklemeyelim. Karadeniz'in iç kesimleri de gelecek 5 gün içinde yağmur ve yükseltiye bağlı olarak karla karışık yağmurlu saatler geçirecek. Henüz hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyecek kar yağışları görünmüyor.