Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol
ABONE OL

Belarus Ligi 10 yeni ülkede canlı yayınlanacak!

Tüm dünyada spor aktiviteleri, koronavirüs salgını nedeniyle durmuşken Belarus Premier Lig oynanmaya devam ediyor! Avrupa'da devam eden tek futbol ligi olan Belarus Premier Ligi'nin canlı yayınlanması için 10 ülke daha anlaşmaya vardı!

Belarus Ligi

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada spor aktivitelerini durdururken Avrupa'da devam eden tek futbol ligi olan Belarus Premier Ligi, dünyaya açılıyor! Sporx'te yer alan habere göre Belarus Premier Ligi, aralarında Rusya, Ukrayna, İsrail ve Hindistan olmak üzere 10 yeni ülkeyle anlaşma sağladı.

Belarus Futbol Federasyonu'nun basın sözcüsü Alexander Aleinik, "Bizim ülkemizde salgın durumu çok ciddi aşamada değil. Daha önce ligi satmak hiç kolay değildi." ifadelerini kullandı.

Belarus Premier Ligi'nin yayın haklarını alan Ukrayna'nın Sport-1 kanalının şefi Viktor Samoilenko, "Hiç kimse Belarus'ta bir lig olduğunun bile farkında değildi. Şu an eldeki tek lig bu olduğu için yayın haklarını aldık." açıklamasını yaptı.

Belarus'ta şu ana kadar 152 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Şu ana kadar Belarus'ta koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı ve 47 hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şenol Güneş, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı!
FUTBOL1 milyon ile destek oldu!
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo'dan "evde kal" çağrısı
FUTBOLRonaldo'dan "evde kal" çağrısı
SON DAKİKA! UEFA'dan FFP ve lisans kararı
FUTBOLUEFA'dan FFP ve lisans kararı
Galatasaray personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
FUTBOLPersonele yüzde 30 kesik!
Avrupa futbolu için kritik toplantı - HABERLER
FUTBOLGözler toplantıda!
Galatasaray'a Diagne piyangosu!
FUTBOLDiagne piyangosu!
Reina: 25 dakika nefes alamadım
FUTBOL"25 dakika nefes alamadım"
Son dakika! Komadan uyanan Nouri, Ajax'tan gönderildi! - Haberler
FUTBOLKomadan uyandı, şoka uğradı!
Ahmet Ağaoğlu: 5 lig ne karar veriyorsa...
FUTBOLAğaoğlu'ndan flaş sözler
Adana'nın yeni stadında son durum - Haberler
FUTBOLGeri sayıma geçildi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X