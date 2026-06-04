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        Haberler Gündem Güncel Belde belediye başkanı "dur" ihtarına uymayıp kaza yaptı | Son dakika haberleri

        Belde belediye başkanı "dur" ihtarına uymayıp kaza yaptı

        Ankara'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapan Muş'un Yaygın Belde Belediye Başkanı Selahattin Yalçin, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 17:59 Güncelleme:
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        Belediye başkanı ihtara uymayıp kaza yaptı

        Alınan bilgiye göre, otoyol jandarması, 29 Mayıs'ta saat 22.40 sıralarında seyir halindeki bir araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan araç, jandarma personelince takibe alındı.

        AA'da yer alan habere göre Başkan Yalçin'in kullandığı ve Yaygın Belediye Başkanlığına ait olduğu belirlenen resmi araç, Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi Mustafa Kalfaoğlu Caddesi'nde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

        Resmi araçta bir, diğer araçta ise 5 kişinin olduğu belirlendi. Kazada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavileri için hastaneye sevk edildi.

        Kaza sonrası alkolmetreye üflemeyi reddeden Yalçin'in, Etimesgut Devlet Hastanesi'nde yapılan kan testinde 1,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan Yalçin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Temsili fotoğraf: İHA

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