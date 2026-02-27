Canlı
        Belediye başkanı geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

        Belediye başkanı geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Belde Belediye Başkanı Erol Karabacak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Giriş: 27.02.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Belediye başkanı kalp krizine yenildi

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Belde Belediye Başkanı Erol Karabacak'ın sabah saatlerinde evinde fenalaştığı ve yakınlarının ambulans çağırması üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre yapılan müdahaleye rağmen Karabacak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Olayın ardından Başkan Karabacak'ın naaşının cenaze aracı ile alınarak morga götürüldüğü belirtildi.

        Karabacak'ın ölümünün ardından AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Milletine ve memleketine hizmet etmeyi şiar edinmiş, görev süresi boyunca Güney Beldemizin gelişmesi, kalkınması ve hemşehrilerimizin refahı için büyük bir gayretle çalışan kıymetli başkanımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Merhum başkanımız, dava bilinci, samimiyeti ve çalışkanlığıyla teşkilatımızın ve hemşehrilerimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Güney Beldemize kazandırdığı hizmetler ve ortaya koyduğu eserler daima hayırla yâd edilecektir."

