Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Belediye işçilerinden dev kardan adam

        Belediye işçilerinden dev kardan adam

        Bolu Belediyesi tarafından, okul bahçelerinden iş makineleriyle temizlenerek kamyonlara yüklenen karlarla yürüyüş parkurları ve parkların bulunduğu alana 5 metre yüksekliğinde dev kardan adam yapıldı. Kardan adam başta çocuklar olmak üzere vatandaşların ilgisini çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye işçilerinden dev kardan adam
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da cumartesi gününden itibaren etkili olan kar yağışı bu sabah durdu.

        2 gündür tatil olan okul bahçelerinde biriken karlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlenerek kamyonlara yüklendi.

        Toplanan tonlarca kar yürüyüş parkurları ve parkların bulunduğu Kuvayi Milliye Bulvarı’na getirildi.

        Belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle bulvar üzerindeki alana 5 metre yüksekliğinde dev kardan adam yapıldı.

        Kardan adam başta çocuklar olmak üzere vatandaşların ilgisini çekti. Mahalleli ve yoldan geçenler çocuklarıyla birlikte kardan adamın önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karın kente çok yakıştığını belirterek, "Okul bahçelerini temizledik. Oradan getirdiğimiz karlarla burada arkadaşlarımız çok güzel bir kardan adam yapmış. Ben Türkiye’deki tüm vatandaşlarımızı Bolu’ya davet ediyorum. Sanatçılarımızı da böyle güzel eserler yapmak için Bolu’ya davet ediyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kardan adam
        #Bolu Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"