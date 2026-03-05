Canlı
        Haberler Gündem "Belediye meclis kararları yerel basında yayınlansın"

        "Belediye meclis kararları yerel basında yayınlansın"

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 kentin gazeteciler cemiyeti başkanları açıklama yaparak, yerel medyanın yerel kamu kurumlarınca desteklenmesi talebinde bulundu

        Giriş: 05.03.2026 - 14:54
        "Belediye kararları yerel basında yayınlansın"

        Siirt, Şırnak, Mardin, Batman, Muş ve Bingöl’deki Gazeteciler Cemiyetleri ile Yerel Medya temsilcileri yaptıkları açıklamalarda, her ay düzenli olarak yapılan Belediye Meclis duyurularının ve karar özetlerinin, kentte yayın yapan ve Basın İlan Kurumu’na tabi gazete ve internet haber siteleri aracılığı ile duyurulmasının, gerek şeffaflık açısından gerekse yerel basının desteklenmesi açısından önemli olduğu vurguladı.

        Siirt Gazeteciler ve Yardımlaşma Cemiyeti Başkanı Atilla Durak, Şırnak Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Mir, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Çaka, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Kadir Üründü ile Batman’da yayın yapan 5 gazete ve internet haber sitesi temsilcileri ortak açıklama yaptı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi; Belediye Meclisi Yönetmeliğinin 8. Maddesinde, meclis duyuruları yöntemlerinden biri de gazete ve internet yoluyla duyurmaktır. Kaldı ki, Resmi Gazete'nin, 17 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan ‘Tasarruf Tedbirleri ‘ başlıklı genelgede; mevzuattan kaynaklanan zorunlu ilan ve reklamlar ile kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri bu tedbirlerin dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kurumlar, kendi tanıtım ve duyuru giderleri ile ilgili olmak kaydı ile gazete, dergi ve internet haber sitelerinde reklam yayınlatabilir, bunların ödemelerini Basın İlan Kurumu Aracılığı ile yapabilir.

        Bu tür resmi duyurular hiçbir şekilde Tasarruf Genelgesi kapsamına girmiyor. Belediyeler ve il genel meclisleri ayda bir kez en azından dönüşümlü olarak bir yayına bu şekilde destek olmalıdır. Belediye meclislerinde ya da il genel meclisinde alınan kararlar halkı ilgilendiren kararlardır. Belediyenin kendi internet sitesinde ya da panolardaki duyuru yeterli olmayabiliyor. Haliyle ilgili mevzuatın 8. maddesinde zaten duyuruların medya yoluyla yapılması yönünde cevaz da mevcut. Kaldı ki, yerel basının desteklenmesi hususunda bu bence hayati önem arz ediyor. Nihayetinde yerel basın da kamu görevi yapıyor. Yerel basını yerel kamu kaynaklarına sahip kamu kurumları desteklemelidir. Yerel basının ayakta kalmasının en önemli yolu budur. Maalesef sadece bizim bölgemizdeki belediyeler bu konuda yerel gazete ve internet haber sitelerine yeterli desteği vermiyor. Yerel basınına bu yolla destek veren bir çok belediye var. En azından her ay dönüşümlü olarak resmi ilan yayınlayan gazete ve internet haber sitelerine bu ilanlar verilebilir."

        Aşırı hava olayları normalleşti; 1 yıl kuraklık, 1 yıl sel

        Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, iklim değişikliği ile birlikte aşırı hava olaylarının arttığını belirterek, "1 sene kurak, 1 sene aşırı yağışlı dönemler artık normalleşti. Ciddi kuraklık dönemleri toprağın geçirgenliğini azalttı. Su toprağa işlemedi...
