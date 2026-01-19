Belediyelere yönelik 'DHKP/C' davasında Şükrü Genç'e 7 yıl hapis kararı

DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile çeşitli belediyelerde başkan yardımcılığı yapmış isimlerin de bulunduğu 25 sanık, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre karar duruşması İstanbul Adalet Sarayı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme ve eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda mevcut Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla iddianame hazırlanmış 8 şüpheli hakkında 27 yıl 6 aya kadar, 17 şüpheli hakkında ise 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü.