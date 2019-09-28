Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında çenesinden sakatlanmış daha sonra ameliyat olmuştu. Club Brugge ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında sakatlığından dolayı oynayamayan Belhanda, Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de yer aldı. Özel bir maske ile mücadelede forma giyen Faslı futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR