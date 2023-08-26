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        Haberler Dünyadan Bella Hadid'e 'İsrail düşmanı' suçlaması - Magazin haberleri

        Bella Hadid'e 'İsrail düşmanı' suçlaması

        İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki topraklarda Yahudi'lerin güvenlik ve hareket haklarının, Filistinlilerinkinden daha fazla olduğuna dair yaptığı açıklamalarını eleştiren dünyaca ünlü model Bella Hadid'e yanıt verdi. Bakan Ben-Gvir, Hadid'e, "İsrail düşmanı" diye seslendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:58 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:58
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        İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Benim, eşimin ve çocuklarımın Yahuda ve Samiriye'de dolaşma hakkı, Arapların hareket özgürlüğünden daha önemlidir" demiş ve yoğun eleştiri almıştı.

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        Bakan Ben-Gvir, daha sonra konuşmasının bir kısmının kasıtlı alınarak yalan haber yapıldığını belirtip, "Dün bir televizyon yayınında Yahudi'lerin yaşama ve terör saldırılarında öldürülmeme hakkının, Yahuda ve Samiriye'deki Arapların güvenlik kısıtlaması olmaksızın yollarda seyahat etme hakkından üstün olduğunu söyledim" açıklamasını yaptı.

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        Bakan Ben-Gvir, "Ancak İsrail radikal Solu, sanki Yahudilerin Araplardan daha fazla sivil haklara sahip olduğuna dair ırkçı bir beyanda bulunmuşum gibi bana iftira atmak için açıklamamdan seçici bir şekilde bir bölümü kesti, hatta kasıtlı olarak yanlış alıntı yaptı ve bağlamı kaldırdı" ifadelerini kullandı.

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        "BİR HAYAT DĞERİNDEN DAHA DEĞERLİ OLMAMALI" DEMİŞTİ

        Babası Filistinli olan Bella Hadid ise perşembe günü sosyal medya hesabından, "Hiçbir yerde, hiçbir zaman, özellikle de 2023'te, bir hayat diğerinden daha değerli olmamalı. Özellikle etnik kökenleri, kültürleri veya saf nefretleri nedeniyle" açıklamasını yaptı.

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        "RÖPORTAJIMDAN KESİNTİYİ ALIP, DAĞITTINIZ"

        Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sosyal medya hesabından Hadid'e cevap verdi. Bakan Ben-Gvir, "İsrail düşmanı Bella Hadid, günaydın... Dün gördüm ki, beni ırkçı ve karanlık göstermek için bir röportajımdan bir kesiti alıp, tüm dünyaya dağıttınız. Yani evet, benim ve Yahudi kardeşlerimin Yahuda ve Samiriye yollarında güvenli bir şekilde seyahat etme ve evlerine dönme hakkı, bize taş atan ve bizi öldüren teröristlerin hakkından daha ağır basmaktadır. Özür dilemiyor ve sözlerimden geri dönmüyorum. Bin kez daha söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: AA, AP

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        Bella Hadid

        #Bella Hadid
        #Itamar Ben-Gvir
        #israil
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