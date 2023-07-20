Bella Hadid'in göz önünde olmamasının nedeni ortaya çıktı
Bir süredir podyumlarda yer almayan Bella Hadid'in sessizliğinin nedeni belli oldu. Uzun süredir aşk yaşadığı Marc Kalman ile birlikteliğini sonlandırdığı ortaya çıkan Hadid'in ayrıca mücadele ettiği Lyme hastalığı için tedavi gördüğü öğrenildi
Model Bella Hadid'in başı bir süredir sağlık sorunları nedeniyle dertte. Bunun nedeni de yıllar önce kaptığı ve keneden kaynaklanan Lyme hastalığı.
Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden bazı sorunlarla boğuşan Bella Hadid, bunlardan birini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.
"DİŞİMİN ÇEKİLMESİ GEREKTİĞİNİ HİSSEDİYORUM"
Bella Hadid'in anlattığına göre; geçen yıl kanal tedavisi yaptırdığı ön alt dişlerinden birinin altında bir enfeksiyon oluştu. Üstelik orayla sınırlı kalmadı yanındaki dişi ve genel olarak çenesini de etkilemeye başladı. Hadid'in söylediğine göre o enfeksiyon hafif çaplı da olsa yayıldı. Ünlü model, paylaşımında "Kalbimin derinliklerinden sanki bu dişimin çekilmesi gerektiğini hissediyorum. Böylece geri kalanları kurtarabiliriz" demişti.
Bella Hadid, daha önce de çenesindeki ağrıdan şikayet etmiş ve "Orada, içerilerde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hadid, yaşadığı bu sağlık sorununu da 2012'den bu yana mücadele ettiği Lyme hastalığına bağlamıştı.
"BU HASTALIK SİNİR SİSTEMİME SALDIRIYOR" DEMİŞTİ
Bella Hadid, daha sonra takipçilerine şöyle seslenmişti: Vücudunuzu dinleyin arkadaşlar. Benim yaşadıklarım, Lyme hastalığının alevlendiğini gösteriyor. Bu hastalık, acı çeken yerlere, yani dişime, çeneme, kemiklerime ve sinir sistemime saldırıyor.
Bella Hadid, ayrıca herhangi bir ruhsal ya da fiziksel travmanın Lyme hastalığını harekete geçirdiğini ifade etmişti. 26 yaşındaki model, bazen fazla çalışmanın ya da stres yaşamanın genel sağlık durumunu etkilediğini sözlerine ekledi ve "Bazı günler sorun olmuyor ama baz günler zor" demişti.
Bella Hadid, ön alt dişinin çekileceğini ve böylece bu sorundan kurtulacağını belirtti. Hatta diş doktoruna gitmek için hiç bu kadar heyecan duymadığını sözlerine eklemişti.
LYME HASTALIĞI NEDİR?
Lyme hastalığı, ‘Spirochete’ adı verilen bir bakterinin neden olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Lyme hastalığı, etkilenen bir kişiden diğerine bulaşıcı değildir. Lyme hastalığı deride, eklemlerde, kalpte ve sinir sisteminde anormalliklere neden olabilir. Hastalığın 3 evresi vardır. Bunlar: Hastalık henüz vücuda yayılmamıştır, hastalık vücuda yayılmaya başlamıştır ve hastalık tüm vücuda yayılmıştır. Lyme hastalığının birinci evresinin belirtileri bakteriyi kaptıktan günler ya da haftalar sonra görülür. Bu belirtiler nezlenin belirtilerine çok benzerdir: Üşümeli titreme, ateş, genel bir halsizlik, baş ağrısı, eklemlerde ağrı, kas ağrısı, sertleşmiş boyun. Belirtiler gidip gelebilir fakat hastalığa müdahale edilmezse beyne, kalbe ve eklemlere yayılabilir.
Fotoğraflar: AP, Instagram, Shutterstock, Mega, Avalon