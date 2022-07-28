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Fed faiz kararı açıklandı! Temmuz 2022 Fed faiz kararı ne oldu? Fed Başkanı Powell'dan önemli açıklama...

Merakla beklenen Fed faiz kararları açıklandı. Bir süredir piyasaların yakından takip ettiği Fed'in faiz kararlarının açıklamasıyla birlikte gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükselten böylelikle son 28 yılın en yüksek faiz artışının yaşatan kararların ardından Temmuz ayındaki durumu merak konusu oldu. İşte Fed faiz kararları hakkında yaşanan tüm gelişmeler...

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  • BELLİ OLDU! Piyasaların merakla beklediği Temmuz 2022 Fed faiz kararı açıklandı: Fed faiz kararı ne oldu? İşte Fed Başkanı Powell'dan önemli açıklamalar

    FED faiz kararını açıklandı. Piyasaların merakla beklediği Amerika Merkez Bankası (Fed) başkanı Jerome Powell önemli açıklamalarda bulunarak 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çektiğini açıkladı.  ABD enflasyonunun 41 yılın zirvesine ulaşması sonrasında Fed faiz kararı daha yakından takip ediliyor. Peki Fed faiz kararı açıklandı mı? İşte 2022 Temmuz ayı Fed faiz kararları...
  • BELLİ OLDU! Piyasaların merakla beklediği Temmuz 2022 Fed faiz kararı açıklandı: Fed faiz kararı ne oldu? İşte Fed Başkanı Powell'dan önemli açıklamalar

    TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

    ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti
  • BELLİ OLDU! Piyasaların merakla beklediği Temmuz 2022 Fed faiz kararı açıklandı: Fed faiz kararı ne oldu? İşte Fed Başkanı Powell'dan önemli açıklamalar

    'SON DERECE DİKKATLİ'

    FOMC tarafından yayımlanan karar metninde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının insani ve ekonomik zorluklara neden olduğu vurgulandı. Savaşın enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada "Komite, enflasyon risklerine karşı son derece dikkatlidir" ifadeleri yer aldı.

    DEVAMI BEKLENİYOR

    Açıklamada uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için federal fonlama oranının yüzde 2.25-2.50 aralığına çekildiği ve faiz artırımlarının devamının uygun olacağının öngörüldüğü belirtildi.
  • BELLİ OLDU! Piyasaların merakla beklediği Temmuz 2022 Fed faiz kararı açıklandı: Fed faiz kararı ne oldu? İşte Fed Başkanı Powell'dan önemli açıklamalar

    DOLAR GERİLEDİ EURO ÇIKTI

    Fed'in beklentilere paralel bu kararının ardından ilk anda dolar/TL'de önemli bir hareket yaşanmadı. Daha sonra dolar Powell'ın açıklamalarıyla 17.90'dan 17.88'e geriledi.

    Euro/dolar paritesi ise açıklamalar sonrasında 1.012'den 1.020'ye çıktı. Euro/TL 18.15'ten 18.27'ye yükseldi.

    Altının ons fiyatı da karar öncesinde 1.725 dolardan işlem görürken TSİ 22.30 itibarıyla 1.738 doları aştı.
  • BELLİ OLDU! Piyasaların merakla beklediği Temmuz 2022 Fed faiz kararı açıklandı: Fed faiz kararı ne oldu? İşte Fed Başkanı Powell'dan önemli açıklamalar

    'BÜYÜKLÜĞÜ GELEN VERİLERE BAĞLI'

    Faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell bankanın enflasyonu düşürmeye yönelik güçlü taahhüdünü yineledi. Ekonomik aktivitede yavaşlama olduğunu ancak talebin güçlü kaldığını belirten Powell "Enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesi uygun görünüyor. Faiz artırımlarının büyüklüğü gelen verilere bağlı olacak " 
  • BELLİ OLDU! Piyasaların merakla beklediği Temmuz 2022 Fed faiz kararı açıklandı: Fed faiz kararı ne oldu? İşte Fed Başkanı Powell'dan önemli açıklamalar

    HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.

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