BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır. Cezayir, Leyla'ya gerekli açıklamada bulunur ve rahatlamasını sağlar. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir.

Gülendam geçirdiği bir kriz yüzünden tekrar hastaneye kaldırılınca Cezayir, Firuze'ye annesiyle yeterince ilgilenmediğini söyler ve Firuze'ye duygusal olarak yüklenir.

Firuze'ye bilinmedik bir yerden çiçekler gelmeye başlar. Firuze'nin aldığı çiçekler onun Cezayir'e olan duygularını yumuşatırken Leyla, Cezayir'in kendisine olan sevgisini sorgulamasına neden olur. Ama çiçekler bambaşka bir sürpriz buluşmanın habercisidir.