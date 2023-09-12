Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon oyuncuları kimler? Ben Bu Cihana Sığmazam diziden ayrılan isimler kimler?

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon oyuncuları kimler? ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yeni sezonu ile yayın akışında yer alıyor. Her Salı günü izleyicilerinin karşısına çıkan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezon oyuncuları ve diziden ayrılan isimler merak konusu oldu. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 12.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:16 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Ben Bu Cihana Sığmazam bugün başlıyor. ATV ekranlarında yayınlanan ve Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni sezon oyuncuları araştırılıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon oyuncuları kimler, diziden ayrılan oldu mu? İşte merak edilenler...

2 Şurada Paylaş!







BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI? Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon başlangıç tarihi belli oldu. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonu ile bu akşam (12 Eylül Salı) izleyici karşısına çıkacak.