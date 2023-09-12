Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon oyuncuları kimler?
ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yeni sezonu ile yayın akışında yer alıyor. Her Salı günü izleyicilerinin karşısına çıkan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezon oyuncuları ve diziden ayrılan isimler merak konusu oldu. İşte detaylar...
Ben Bu Cihana Sığmazam bugün başlıyor. ATV ekranlarında yayınlanan ve Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni sezon oyuncuları araştırılıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon oyuncuları kimler, diziden ayrılan oldu mu? İşte merak edilenler...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?
Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon başlangıç tarihi belli oldu. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonu ile bu akşam (12 Eylül Salı) izleyici karşısına çıkacak.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizi sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu İsmail Demirci, Onbeşli (Cengiz Onbeşli) karakteriyle kadroya dahil oldu. Onbeşli karakterinin Cezayir Türk'le dost mu düşman mı olacağı merak konusu.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM AYRILAN OYUNCULARI
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu Pelin Akil geçtiğimiz sezon itibarıyla diziden ayrıldı. Uzun süredir Cezayir'in düşmanları arasında yer alan fakat çıkarına göre onun yanında da gördünen dizinin önemli isimlerinden Tatavlalı karakterine hayat veren Engin Benli, BBCS'den ayrıldı. Azade karakterine hayat veren Aslı Sevi de Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine veda etti.
Ben Bu Cihana Sığmazam'da sezon finali öncesi, 34. bölümde Sahra Şaş (Azra Malek), 32. bölümde Aslı Melisa Uzun (Melike Çınar), Eren Vurdem (Azamet Kurban), 31. bölümde Erkan Sever (Orhan Temirol), Işıl Yücesoy (Gülendam Türk) ve Değer Soysal Alp (Canan Marna) gibi başarılı oyuncular veda etmişti.