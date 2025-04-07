Ben Ouanes: Rakip 10 kişi kalınca gevşedik

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın oyuncularından Ben Ouanes, karşılaşmayı değerlendirdi.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Maçta Kasımpaşa'nın tek golünü kaydeden Ouanes, "Çok üzüldük. Galibiyeti hak ettiğimiz düşünüyorum. Beşiktaş kırmızı kart gördükten sonra ikinci yarı da şans bulduk. Biraz daha keskin olabilmeliydik. Basit bir hatadan dolayı maç berabere bitti. Yarattığımız şanslarda daha keskin olabilirdik. Umarım gelecek maçlardan itibaren kazanmaya başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"RAKİP 10 KİŞİ KALINCA GEVŞEDİK"

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Yasin Özcan ise, "Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Oyun olarak daha üstün oynadık. Rakip 10 kişi kalınca gevşedik. İkinci yarı yine iyi oynadık. Daha farklı kazanabilecekken berabere kaldık. Onun için takım olarak üzgünüz." dedi.