Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İtalyan ekibi Milan ile Portekiz'in Benfica takımı, ABD'nin Foxborough kentindeki Gillette Stadı'nda karşılaştı.
Benfica, Taarabt'ın 70. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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