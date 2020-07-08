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Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Nelson Verissimo ile anlaştı.

Nelson Verissimo

Benfica Kulübü, 43 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Verissimo'nun 2019-2020 sezonu sonuna kadar takımın başında kalacağını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet alabilen Benfica, teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı. Benfica, hafta sonu Lage'nin yardımcılarından Verissimo'nun yönetiminde çıktığı maçta Boavista'yı sahasında 3-1 mağlup etmişti.

Ligde son 4 haftaya girilirken 67 puana sahip Benfica, lider Porto'nun 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

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