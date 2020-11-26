Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Benim Adım Melek 41. bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı izle

Benim Adım Melek 41. bölüm 25 Kasım Çarşamba akşamı ekrana geldi. Halil, Seyit Ali'yle konuşup Melek'le evlenmek istediğini söyledi. Melek ve Halil'in evlilik heyecanının sardığı Benim Adım Melek 41. bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı izle...

Benim Adım Melek 41. bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek'in 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'te heyecan durulmuyor. Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin rol aldığı Benim Adım Melek 41. bölümde neler oldu? İşte Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 42. BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 41. BÖLÜMDE NELER OLDU

Defne şoktayken onu sakinleştirmeye çalışırlar. Mithat, Seyit Ali’nin borcu ödediğini Seyran’a söyleyince Seyran rahat bir nefes alır. Alpay Aslı’nın Almanya’ya dönmesini isterken Aslı Kerem’e acilen bir çözüm bulması gerektiğini söyler. Kerem Aslı’ya nasıl yardım edecektir? Seyit Ali’yle konuşup Melek’le evlenmek istediğini söyleyen Halil, Melek’le de konuşur. Melek her geçen gün ölüme yaklaştığını düşünürken Halil’e ne cevap verecektir? Seyit Ali ve Cumali bu evlilik isteği karşısında ne yapacak? Seyran’ın çalıştığı eczaneyi devralmak isteyen biri olduğunu öğrenen Mithat karısının hayali ile çaresizlik arasında kalacaktır. Sevdiğinden çaresizce haber bekleyen Defne annesinin hayatına dair neyi öğrenecek? Alpay’in hain planı karşısında Kenan nasıl bir yol izleyecek? Halil ve Mirza nasıl bir durumla karşı karşıya kalacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cemre'nin seçimi ne olacak?
TELEVİZYONCemre'nin seçimi ne olacak?
Kırmızı Oda 13. yeni bölüm fragmanı izle! "Ben en çok anne olmayı sevdim"
TELEVİZYONKırmızı Oda fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Junior başvurusu için TIKLA! TV8 MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları
TELEVİZYONMasterChef Junior başvursu için tıklayın
Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 35. son bölüm
TELEVİZYONKuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı
Reyting sonuçları 25 Kasım 2020 Çarşamba! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON25 Kasım reyting sonuçları
Zümrüdüanka 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 20. son bölüm
TELEVİZYONZümrüt, Serhat'ı affedebilecek mi?
Sadakatsiz 8 son bölüm: Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONAsya'nın planı işliyor
Alev Alev 4. yeni bölüm 2. ön izleme sahnesi yayında - Alev Alev 4. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONAlev Alev 4. yeni bölüm 2. fragmanı...
Doğduğun Ev Kaderindir 21. son bölüm: Doğduğun Ev Kaderindir 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYON
Benim Adım Melek 42. yeni bölüm fragmanı izle - Benim Adım Melek 41. son bölüm yayınlandı mı?
TELEVİZYONBenim Adım Melek 42. bölüm fragmanı...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X