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HaberlerTelevizyon"Benim güneşim nereden doğuyor?" Alev Alev yeni tanıtım! Alev Alev izle
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"Benim güneşim nereden doğuyor?"

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı. Cemre'nin kızıyla yaşadığı etkileyici anların ekrana geldiği sahnede Güneş, Cemre'nin gidişi yüzünden sert tepki gösteriyor. Zor bir tercih yapmak zorunda kalan Cemre, kararı yüzünden kızından gördüğü tepki karşısında derin bir üzüntü yaşarken bu anlar seyircileri de derinden etkiliyor

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Kızı Güneş'in hastalığını iyileştiren Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kalır. Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar. Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır.

Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris, Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 13. Bölümünden 2. Ön İzleme Sahnesi;

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