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Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı yayında! Alev Alev fragman izle

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Çiçek'in taktığı maskesini çıkardığı sahnede Ali büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Çiçek'in yüzündeki yara izlerinin hafiflediği görülürken, saçları da dikkat çekiyor. Yaşadığı büyük travmadan sonra iyileşmeye başlayan Çiçek'in bu mutlu anları seyircilerin de kalplerine dokunuyor

Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı yayında! Alev Alev fragman izle

ALEV ALEV 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV'İN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çelebi, Kenan'a tarihi eserlerin yerini bulduklarını söyleyerek tuzak kurdu. Bunu öğrenen Tomris ise tarihi eserleri bulduklarını Ozan'a haber verdi. Ozan, Ömer ve Rüya, Çelebi'nin tarihi eserlerin yerini bulduğunu öğrenince, eserlerin yerini değiştirmek için hemen harekete geçti ancak Ozan, yolda takip edildiklerini fark etti. Yolu değiştirerek bir türkü bara giren Ozan ve Ömer böylelikle İskender'e büyük bir oyun oynadı.

Mekana giren İskender, karşısında şarkı söyleyen Ömer ve Ozan'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Rüya ile Ömer arasındaki aşk giderek alevlenirken, ilişkileri için eğlenceli ama zor bir iddiaya girdiler. Birbirlerinin doğal ortamında vakit geçiren ikilinin ekrana gelen keyifli dakikaları büyük beğeni topladı. Rüya'nın sürpriziyle sahneye çıkmak zorunda kalan Ömer'in, ölümsüz ozan Neşet Ertaş'tan ‘Neredesin Sen’i söylediği anlar ise bölüme damgasını vurdu.

Aralarındaki aşk giderek kuvvetlenen Rüya ile Ömer, terasta baş başa bir yemek için bir araya gelirken, bir anda İskender’i karşılarında bulmaları gerilimi artırdı. İskender, Rüya'ya sarnıçtaki olayda babası Kenan'ın da payı olduğunu söyledi. Ömer'in de bundan haberi olduğunu anlayan Rüya, büyük bir şok yaşadı. Rüya'ya her şeyi anlatacağını söyleyen İskender, arabaya binip onunla gelmesini bekliyordu ancak Rüya, İskender'e meydan okuyarak mücadelesine pes etmeden devam edeceğini bir kez daha gösterdi.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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