Benim Tatlı Yalanım 13. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Benim Tatlı Yalanım'da Tolga’yla ettiği kavga sonrası duygularına yenik düşen Nejat, hiç beklenmedik bir anda Suna’yı öptü. Suna duygularının karşılıklı olduğunu öğrendiği için mutlu ancak Nejat'ın uzak durmaya çalışması kafasını karıştırdı.Ancak sonunda teslim oldu tam her şey yolunda derken, gerçek Aylin'in İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Benim Tatlı Yalanım 12. son bölüm özeti ve 13. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde...

BENİM TATLI YALANIM 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Benim Tatlı Yalanım 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

BENİM TATLI YALANIM 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tolga’yla ettiği kavga sonrası duygularına yenik düşen Nejat, hiç beklenmedik bir anda Suna’yı öper. Suna, sonunda duygularının karşılıksız olmadığından emin olmuş, bulutların üzerindedir. Ancak, Hande tehdidi varken, Nejat’la nasıl bir araya geleceğini bilememektedir. Bu sırada Nejat, duygularıyla yüzleşmekten kaçması ikilinin arasındaki gerginliği tırmandırır.

Suna, artık Nejat’a adım atan taraf olmayacağına dair kendine söz verirken, aşıkları bir araya getirmek için Burcu ve Serkan işbirliği yaparlar. Hande ise Nejat ve Suna’ya engel olamayacağını anlayınca kozunu kullanmaya karar verir...