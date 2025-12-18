Habertürk
        Benjamin Bouchouari: Acı bir kayıp oldu - Futbol Haberleri

        Benjamin Bouchouari: Acı bir kayıp oldu

        Trabzonspor'un oyuncularından Benjamin Bouchouari, Türkiye Kupası'nda 1-0 mağlup oldukları Alanyaspor maçının ardından, "Bizim adımıza acı bir kayıp oldu" dedi.

        Giriş: 18.12.2025 - 01:08 Güncelleme: 18.12.2025 - 01:08
        "Acı bir kayıp oldu"
        Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Alanyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'un orta sahası Benjamin Bouchouari, açıklamalarda bulundu.

        "ACI BİR KAYIP OLDU"

        Alınan yenilgiyi değerlendiren Bouchouari, kupada hedeflerinin olduğunu ancak sezonun uzunluğuna dikkat çekti. Bordo-mavili futbolcu, "Bizim adımıza acı bir kayıp oldu. Çünkü kupada ilerlemek istiyoruz ama sezon uzun ve bu maçtan çıkarabileceğimiz dersler var. Ancak uğruna savaş verebileceğimiz çok hedefimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

        "90 DAKİKA SAHADA KALMAK BENİM AÇIMDAN ÖNEMLİYDİ"

        Karşılaşmanın kendisi açısından da özel bir anlam taşıdığını belirten Bouchouari, uzun bir aranın ardından sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Orta saha oyuncusu, "En son maçımı nisan ayında oynamıştım. Bugün 90 dakika sahada kalmak benim adıma çok önemliydi. 7-8 ay sonra yeniden ilk 11'de forma giyebilmek mutluluk verici bir durum" şeklinde konuştu.

