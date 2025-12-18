Benjamin Bouchouari: Acı bir kayıp oldu

Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Alanyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'un orta sahası Benjamin Bouchouari, açıklamalarda bulundu.

"ACI BİR KAYIP OLDU"

Alınan yenilgiyi değerlendiren Bouchouari, kupada hedeflerinin olduğunu ancak sezonun uzunluğuna dikkat çekti. Bordo-mavili futbolcu, "Bizim adımıza acı bir kayıp oldu. Çünkü kupada ilerlemek istiyoruz ama sezon uzun ve bu maçtan çıkarabileceğimiz dersler var. Ancak uğruna savaş verebileceğimiz çok hedefimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.