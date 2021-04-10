Bensu Soral aşı oldu 0:00 / 0:00

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde de aşılama sürüyor. 30 yaşındaki oyuncu Bensu Soral da BioNTech'in aşısını oldu. Soral, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıra bende! En yakın zamanda aşısız kimse kalmasın. Özlem Türeci & Uğur Şahin... Sağlık çalışanlarımızın elleri dert görmesin, iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.

"CROHN HASTASIYIM"

Aşı sırasının kendisine nasıl geldiği merak eden bazı sosyal medya kullanıcıları Soral'ı eleştirdi. Tepkiler sonrasında Bensu Soral sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Merhabalar... Öncelikle aşı sırası ve önceliği gibi konularda büyük bir hassasiyet olmasına çok sevindiğimi ve bu hassasiyeti paylaştığımı belirtmek isterim. Ben Crohn hastasıyım. Crohn; kronik bir rahatsızlık olmakla beraber her hafta kendime iğne yapmamı gerektiren bir hastalık.

Maalesef kullandığım ilaç bağışıklığı çok düşürüyor. Bu ilacı kullananlar aşı sıralamasında çok üst sıralarda olmasa da bir önceliği var. Ben de bu sayede aşı olabildim.

Asla herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir ve bütün insanlık olarak yaşadığımız bu felakette ayrıcalık talep edecek biri değilim. Hepimize geçmiş olsun.

Bensu Soral, 2018'de iş insanı Hakan Baş ile nikah masasına oturmuştu

CROHN HASTALIĞI

Sindirim sistemine ilişkin hastalıklar arasında ciddi sorunlara yol açan ve yaşam kalitesini en olumsuz şekilde etkileyen hastalıklardan bir tanesi Crohn hastalığıdır. İnsanlar arasında yaklaşık olarak binde iki oranında görülen bu hastalık, ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin tüm bölümlerinde görülebilse de genellikle ince bağırsağın bitimine yakın kısımlarında kendini gösterir. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler ve çevresel etmenlerin hastalığın ortaya çıkışında etkili olduğu bilim dünyası tarafından öne sürülmektedir. Oldukça ciddi etkilere sebep olan Crohn hastalığı, yaşam boyu tam olarak iyileşme göstermez ve çoğu zaman cerrahi müdahaleler gerektirir. Aynı zamanda hastalığın yol açtığı etkiler, birçok başka hastalığın oluşumuna da zemin hazırlayabilir.

"DOKTOR YANLIŞ TEŞHİS KOYMUŞ"

Bensu Soral, lise yıllarında kilo vermek uğruna bir hastalığa yakalandığını ve uzun süre tedavi gördüğünü söylemişti. Soral, 16 yaşındayken şişmanlayınca babası “Kilolarına dikkat et” diye uyarmış. Duruma çok üzülen Soral, bu sözleri dert edinerek diyete girince bir gün içinde 3 kez baygınlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmış. Soral'a doktor epilepsi teşhisi koyup 1 yıl ilaç tedavisi uygulamış.

"ÖMÜR BOYU TAŞIYACAĞIM BİR RAHATSIZLIK"

26 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajda hastalığından şu sözlerle bahsetmişti: "Meğer doktorun teşhisi yanlışmış. Epilepsi değilmişim. Kalbimde hayati tehlikesi olmayan, ama ömür boyu taşıyacağım bir rahatsızlık oluşmuş.Yaptığım bilinçsiz diyet bu durumu tetiklemiş. Aşırı heyecan ve nabız yükselten sporlar bana yasak. Ben de buna göre yaşıyorum."