"İÇİME SİNMESİ GEREKİYOR"

Setlerini çok özlediğini dile getiren Bensu Soral, şunları söylemişti:

Gerçekten çok özledim setleri. Tekliflere bakıyoruz, içimize sinen bir iş olduğunda koşa koşa başlamak istiyorum. Çok özledim çünkü ama şu an netleşen bir şey yok. İnternet dizisi beni daha çok heyecanlandırır. İyi bir senaryo, yönetmen ve yapım şirketi benim için çok önemli. Kısacası benim içime sinmesi gerekiyor.