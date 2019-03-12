Türkiye’de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, Brent petrol ve Akdeniz piyasasında ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor. Akdeniz piyasasında benzinde dikkat çekici bir hareketlilik öne çıkıyor.

Benzinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda bir anda 24 dolar kadar attı. 586 dolardan 610 dolara fırladı. Artış, yüzde 4 oldu. Son 1 ayda benzinin ton fiyatındaki artış 85 dolar oldu.

Peki, benzin fiyatları neden bu denli yükseldi? Uzmanlar, fiyatların arz-talebe göre belirlendiğini, konjonktürel talep artışının etkisiyle bir anda fiyatın yükselmiş olabileceğine işaret etti.

Uzmanlar, Avrupa’dan ABD ve diğer bazı ülkelere benzin ihraç edildiğine işaret ederek, “Söz konusu talepteki artış da bu gelişmeye neden olabilir” dedi.

Bu artış, Türkiye için ne anlama geliyor? Eğer, hafta içinde benzinin uluslar arası fiyatı gerilemezse bu pompa fiyatlarına yansıyabilir. Bugünkü değerlerle hesaplanan artış litrede 11 kuruş. Bilindiği gibi akaryakıt zamları pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. Pazartesiye kadar Brent petrol, ürün ve dolarda yaşanacak gelişmeler, fiyatlamada dikkate alınacak.