Akaryakıt fiyatları: 26 Ağustos benzine indirim veya zam var mı?
Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 26 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyat listesi...
Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirim ve zamlardan sonra akaryakıt fiyatları dikkat çekti. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne oldu, indirim veya zam var mı? İşte 26 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...
BENZİNE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?
Gündemde indirim veya zam konusu bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişme yaşanması durumunda haberimize eklenecektir.
MOTORİNE VE BENZİNE İNDİRİM, OTOGAZA ZAM GELMİŞTİ!
Motorin grubuna 78 kuruşluk indirim, otogaz grubuna ise 42 kuruşluk bir zam geldi. Benzin fiyatlarına 23 Ağustos 2024 itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı tabelaya yansıdı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,11 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,09 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,24 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,24 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,15 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,71 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,54 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,57 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,68 TL