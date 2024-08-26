Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirim ve zamlardan sonra akaryakıt fiyatları dikkat çekti. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne oldu, indirim veya zam var mı? İşte 26 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...