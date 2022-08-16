Piyasalarda yaşanan dalgalı seyir benzin ve motorin fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber benzin fiyatlarına 1.10 TL zam yapılmıştı. Motorin fiyatlarına uygulanacak olan 1 lira 26 kuruş zam, petrol piyasasında gözlemlenen sert düşüşün ardından iptal edildi. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanırken araç sahiplerinin gündeminde "Motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, indirim var mı?" sorusu yer alıyor. İşte, 16 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin, LPG ve benzin fiyatları...